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Метелица Наталия

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Метелица Наталия
Пол
жен
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1793
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
262
Номер в семье
2
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 32(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 262
02 | Метелица Наталия : 23 года | жена [1] |
03 | Метелица Варвара Евдокимова: 4 года | дочь [1] |
04 | Метелица Яков Евдокимов: 2 года | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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