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Литвин Кондрат Григорьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Литвин Кондрат Григорьев
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
261
Номер в семье
3
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 261
02 | Литвин Матрона : 57 лет | жена [1] |
03 | Литвин Кондрат Григорьев: 15 лет | сын [1] |
04 | Литвин Василь Григорьев: 31 год | сын [1] |
05 | Литвин Татьяна : 30 лет | жена [4] |
06 | Литвин Наталия Васильева: 10 лет | дочь [4] |
07 | Литвин Параскева Васильева: 7 лет | дочь [4] |
08 | Литвин Александра Васильева: 4 года | дочь [4] |
09 | Литвин Настасия Васильева: 2 года | дочь [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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