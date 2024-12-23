Гончаренко Агрипина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Агрипина Тимофеева

Гончаренко Агрипина Тимофеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Гончаренко Агрипина Тимофеева
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
256
Номер в семье
5
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 256
02 | Гончаренко Мария : 30 лет | жена [1] |
03 | Гончаренко Ефим Тимофеев: 10 лет | сын [1] |
04 | Гончаренко Лукьян Тимофеев: 7 лет | сын [1] |
05 | Гончаренко Агрипина Тимофеева: 2 года | дочь [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.