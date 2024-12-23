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Вечерка Екатерина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Вечерка Екатерина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1804
Родственная связь
дочь [7]
Номер семьи
255
Номер в семье
9
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 32
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 255
02 | Вечерка Марфа Васильева: 53 года | жена [1] |
03 | Вечерка Ульяна Феодосьева: 13 лет | дочь [1] |
04 | Вечерка Никита Феодосиев: 33 года | сын [1] |
05 | Вечерка Параскева : 22 года | жена [4] |
06 | Вечерка Стефанида Никитина: 1 год | дочь [4] |
07 | Вечерка Иван Феодосиев: 33 года | сын [1] |
08 | Вечерка Мария : 31 год | жена [7] |
09 | Вечерка Екатерина Иванова: 12 лет | дочь [7] |
10 | Вечерка Анна Иванова: 7 лет | дочь [7] |
11 | Вечерка Василий Иванов: 3 года | дочь [7] |
12 | Вечерка Мария Иванова: 1 год | дочь [7] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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