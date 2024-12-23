Вечерка Никита Феодосиев
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Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Вечерка Никита Феодосиев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1783
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 255
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Тополи
- Место события
- х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 31(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 255
02 | Вечерка Марфа Васильева: 53 года | жена [1] |
03 | Вечерка Ульяна Феодосьева: 13 лет | дочь [1] |
04 | Вечерка Никита Феодосиев: 33 года | сын [1] |
05 | Вечерка Параскева : 22 года | жена [4] |
06 | Вечерка Стефанида Никитина: 1 год | дочь [4] |
07 | Вечерка Иван Феодосиев: 33 года | сын [1] |
08 | Вечерка Мария : 31 год | жена [7] |
09 | Вечерка Екатерина Иванова: 12 лет | дочь [7] |
10 | Вечерка Анна Иванова: 7 лет | дочь [7] |
11 | Вечерка Василий Иванов: 3 года | дочь [7] |
12 | Вечерка Мария Иванова: 1 год | дочь [7] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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