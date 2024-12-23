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Тесляк Ксения Дмитриева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Тесляк Ксения Дмитриева
Пол
жен
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
253
Номер в семье
3
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 31(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 253
02 | Тесляк Марина : 43 года | жена [1] |
03 | Тесляк Ксения Дмитриева: 16 лет | дочь [1] |
04 | Тесляк Агафия Дмитриева: 15 лет | дочь [1] |
05 | Тесляк Онисим Дмитриев: 12 лет | сын [1] |
06 | Тесляк Ульяна Дмитриева: 11 лет | дочь [1] |
07 | Тесляк Стефан Дмитриев: 8 лет | сын [1] |
08 | Тесляк Василий Дмитриев: 2 года | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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