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Дубенец Ирина Гаврилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Дубенец Ирина Гаврилова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
249
Номер в семье
4
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 31
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 249
02 | Дубенец Агафия : 48 лет | жена [1] |
03 | Дубенец Агрипина Гаврилова: 19 лет | дочь [1] |
04 | Дубенец Ирина Гаврилова: 15 лет | дочь [1] |
05 | Дубенец Антон Гаврилов: 12 лет | сын [1] |
06 | Дубенец Наталия Гаврилова: 9 лет | дочь [1] |
07 | Дубенец Моисей Гаврилов: 24 года | сын [1] |
08 | Дубенец Варвара : 23 года | жена [7] |
09 | Дубенец Захарий Моисеев: 2 года | сын [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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