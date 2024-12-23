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Рудь Феодосия

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Рудь Феодосия
Пол
жен
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1785
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
248
Номер в семье
2
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 31
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 248
02 | Рудь Феодосия : 31 год | жена [1] |
03 | Рудь Мария Федорова: 7 лет | дочь [1] |
04 | Рудь Никита Федоров: 4 года | сын [1] |
05 | Рудь Ксения Федорова: 1 год | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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