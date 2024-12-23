Домникия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомникия

Домникия

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Домникия
Пол
жен
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1778
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
244
Номер в семье
16
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Тополи
Место события
х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 30(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 244
02 | Рудь Параскева : 52 года | жена [1] |
03 | Рудь Евдокия Ефимова: 24 года | дочь [1] |
04 | Рудь Андрей Ефимов: 15 лет | сын [1] |
05 | Рудь Федор Ильин: 49 лет | брат [1] |
06 | Рудь Ирина : 48 лет | жена [5] |
07 | Рудь Матфей Федоров: 23 года | сын [5] |
08 | Рудь Иван Федоров: 17 лет | сын [5] |
09 | Рудь Татьяна Федорова: 14 лет | дочь [5] |
10 | Рудь Ульяна Федорова: 11 лет | дочь [5] |
11 | Рудь Трофим Федоров: 8 лет | сын [5] |
12 | Рудь Корней Федоров: 27 лет | сын [5] |
13 | Рудь Агрипина : 24 года | жена [12] |
14 | Рудь Параскева Корнеева: 3 года | дочь [12] |
16 | Домникия: 38 лет | жена [1] |
17 | Михаил Потапов: 5 лет | сын [1] |
18 | Григорий Потапов: 3 года | сын [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.