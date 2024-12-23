Рудь Ирина
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Рудь Ирина
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Родственная связь
- жена [5]
- Номер семьи
- 244
- Номер в семье
- 6
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Тополи
- Место события
- х. Тополи, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 30(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 244
02 | Рудь Параскева : 52 года | жена [1] |
03 | Рудь Евдокия Ефимова: 24 года | дочь [1] |
04 | Рудь Андрей Ефимов: 15 лет | сын [1] |
05 | Рудь Федор Ильин: 49 лет | брат [1] |
06 | Рудь Ирина : 48 лет | жена [5] |
07 | Рудь Матфей Федоров: 23 года | сын [5] |
08 | Рудь Иван Федоров: 17 лет | сын [5] |
09 | Рудь Татьяна Федорова: 14 лет | дочь [5] |
10 | Рудь Ульяна Федорова: 11 лет | дочь [5] |
11 | Рудь Трофим Федоров: 8 лет | сын [5] |
12 | Рудь Корней Федоров: 27 лет | сын [5] |
13 | Рудь Агрипина : 24 года | жена [12] |
14 | Рудь Параскева Корнеева: 3 года | дочь [12] |
16 | Домникия: 38 лет | жена [1] |
17 | Михаил Потапов: 5 лет | сын [1] |
18 | Григорий Потапов: 3 года | сын [1] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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