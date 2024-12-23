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Агрипина Якимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Агрипина Якимова
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
240
Номер в семье
3
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Александровка
Место события
х. Александровка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 30
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 240
02 | Васса: 38 лет | жена [1] |
03 | Агрипина Якимова: 3 года | дочь [1] |
04 | Яков Леонтиев: 36 лет | брат [1] |
05 | Евдокия: 32 года | жена [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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