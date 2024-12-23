Мартиненко Стефан Сидоров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Мартиненко Стефан Сидоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Родственная связь
- сын [7]
- Номер семьи
- 239
- Номер в семье
- 10
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Александровка
- Место события
- х. Александровка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 30
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 239
02 | Мартиненко Параскевия : 32 года | жена [1] |
03 | Мартиненко Наталия Михайлова: 8 лет | дочь [1] |
04 | Мартиненко Моисей Федоров: 43 года | брат [1] |
05 | Мартиненко Матрона : 33 года | жена [4] |
06 | Мартиненко Роман Моисеев: 11 лет | сын [4] |
07 | Мартиненко Сидор Федоров: 45 лет | брат [1] |
08 | Мартиненко Ирина Иванова: 42 года | жена [7] |
09 | Мартиненко Евфросиния Сидорова: 11 лет | дочь [7] |
10 | Мартиненко Стефан Сидоров: 6 лет | сын [7] |
11 | Мартиненко Николай Сидоров: 24 года | сын [7] |
12 | Мартиненко Мелания : 23 года | жена [11] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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