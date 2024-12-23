Мартиненко Моисей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартиненко Моисей Федоров

Мартиненко Моисей Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Мартиненко Моисей Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1773
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
239
Номер в семье
4
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Александровка
Место события
х. Александровка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 30
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 239
02 | Мартиненко Параскевия : 32 года | жена [1] |
03 | Мартиненко Наталия Михайлова: 8 лет | дочь [1] |
04 | Мартиненко Моисей Федоров: 43 года | брат [1] |
05 | Мартиненко Матрона : 33 года | жена [4] |
06 | Мартиненко Роман Моисеев: 11 лет | сын [4] |
07 | Мартиненко Сидор Федоров: 45 лет | брат [1] |
08 | Мартиненко Ирина Иванова: 42 года | жена [7] |
09 | Мартиненко Евфросиния Сидорова: 11 лет | дочь [7] |
10 | Мартиненко Стефан Сидоров: 6 лет | сын [7] |
11 | Мартиненко Николай Сидоров: 24 года | сын [7] |
12 | Мартиненко Мелания : 23 года | жена [11] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.