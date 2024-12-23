Моштыха Мария Тимофеева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Моштыха Мария Тимофеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 227
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянская жена
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Криштоповка
- Место события
- х. Криштоповка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 29
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 227
01 | Моштыха Мария Тимофеева: 42 года | крестьянская жена - глава |
Примечание: Вдова, крестьяне майорши Лесаневич хутор Криштоповка на р. Золотоноше
- Дополнительная информация в записи
- Вдова, крестьяне майорши Лесаневич хутор Криштоповка на р. Золотоноше
- Комментарий наборщика
- фамилия нрзб
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- Источник
- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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