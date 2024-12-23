Скиба Агафия Тимофеева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Скиба Агафия Тимофеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Родственная связь
- жена [9]
- Номер семьи
- 211
- Номер в семье
- 10
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Софиевка
- Место события
- х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 28(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 211
02 | Скиба Тит Макаров: 39 лет | сын [1] |
03 | Скиба Татьяна Корнеева: 38 лет | жена [2] |
04 | Скиба Федор Титов: 17 лет | сын [2] |
05 | Скиба Гавриил Титов: 13 лет | сын [2] |
06 | Скиба Андрей Титов: 11 лет | сын [2] |
07 | Скиба Наталия Титова: 5 лет | дочь [2] |
08 | Скиба Кондрат Титов: 4 года | сын [2] |
09 | Скиба Артем Макаров: 46 лет | сын [1] |
10 | Скиба Агафия Тимофеева: 43 года | жена [9] |
11 | Скиба Леонтий Артемов: 18 лет | сын [9] |
12 | Скиба Антон Артемов: 11 лет | сын [9] |
13 | Скиба Василий Артемов: 7 лет | сын [9] |
14 | Скиба Дария Артемова: 4 года | дочь [9] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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