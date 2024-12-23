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Скиба Кондрат Титов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Скиба Кондрат Титов
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
211
Номер в семье
8
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 28(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 211
02 | Скиба Тит Макаров: 39 лет | сын [1] |
03 | Скиба Татьяна Корнеева: 38 лет | жена [2] |
04 | Скиба Федор Титов: 17 лет | сын [2] |
05 | Скиба Гавриил Титов: 13 лет | сын [2] |
06 | Скиба Андрей Титов: 11 лет | сын [2] |
07 | Скиба Наталия Титова: 5 лет | дочь [2] |
08 | Скиба Кондрат Титов: 4 года | сын [2] |
09 | Скиба Артем Макаров: 46 лет | сын [1] |
10 | Скиба Агафия Тимофеева: 43 года | жена [9] |
11 | Скиба Леонтий Артемов: 18 лет | сын [9] |
12 | Скиба Антон Артемов: 11 лет | сын [9] |
13 | Скиба Василий Артемов: 7 лет | сын [9] |
14 | Скиба Дария Артемова: 4 года | дочь [9] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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