Никита Герасимов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Никита Герасимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 210
- Номер в семье
- 9
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Софиевка
- Место события
- х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 28(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 210
02 | Екатерина Михайлова: 52 года | жена [1] |
03 | Дария Герасимова: 17 лет | дочь [1] |
04 | Тимофей Герасимов: 16 лет | сын [1] |
05 | Василь Герасимов: 28 лет | сын [1] |
06 | Мария Стефанова: 27 лет | жена [5] |
07 | Анна Васильева: 5 лет | дочь [5] |
08 | Варвара Васильева: 3 года | дочь [5] |
09 | Никита Герасимов: 21 год | сын [1] |
10 | Агафия Игнатова: 21 год | жена [9] |
11 | Гордей Никитин: 1 год | сын [9] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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