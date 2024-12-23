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Дария Герасимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Дария Герасимова
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1799
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
210
Номер в семье
3
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 210
02 | Екатерина Михайлова: 52 года | жена [1] |
03 | Дария Герасимова: 17 лет | дочь [1] |
04 | Тимофей Герасимов: 16 лет | сын [1] |
05 | Василь Герасимов: 28 лет | сын [1] |
06 | Мария Стефанова: 27 лет | жена [5] |
07 | Анна Васильева: 5 лет | дочь [5] |
08 | Варвара Васильева: 3 года | дочь [5] |
09 | Никита Герасимов: 21 год | сын [1] |
10 | Агафия Игнатова: 21 год | жена [9] |
11 | Гордей Никитин: 1 год | сын [9] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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