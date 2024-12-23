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Настасия Яковлева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Настасия Яковлева
Пол
жен
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1803
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
208
Номер в семье
7
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 208
02 | Домникия: 24 года | жена [1] |
03 | Григорий Леонтьев: 2 года | сын [1] |
04 | Яков Корнеев: 35 лет | брат [1] |
05 | Татьяна Федорова: 34 года | жена [4] |
06 | Федор Яковлев: 17 лет | сын [4] |
07 | Настасия Яковлева: 13 лет | дочь [4] |
08 | Агафия Яковлева: 13 лет | дочь [4] |
09 | Мария Яковлева: 10 лет | дочь [4] |
10 | Параскева Яковлева: 5 лет | дочь [4] |
11 | Максим Яковлев: 2 года | сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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