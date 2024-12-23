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Скиба Евфросиния Никифорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Скиба Евфросиния Никифорова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
205
Номер в семье
8
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 28
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 205
02 | Скиба Агрипина Семенова: 60 лет | жена [1] |
03 | Скиба Прокофий Никифоров: 22 года | сын [1] |
04 | Скиба Павел Никифоров: 20 лет | сын [1] |
05 | Скиба Иван Никифоров: 30 лет | сын [1] |
06 | Скиба Ульяна Никифорова: 30 лет | жена [5] |
07 | Скиба Иустина Никифорова: 13 лет | дочь [5] |
08 | Скиба Евфросиния Никифорова: 10 лет | дочь [5] |
09 | Скиба Максим Никифоров: 7 лет | сын [5] |
10 | Скиба Василий Никифоров: 4 года | сын [5] |
11 | Скиба Мария Никифорова: 1 год | дочь [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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