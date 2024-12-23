Скиба Иван Никифоров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Скиба Иван Никифоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 205
- Номер в семье
- 5
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Софиевка
- Место события
- х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 27(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 205
02 | Скиба Агрипина Семенова: 60 лет | жена [1] |
03 | Скиба Прокофий Никифоров: 22 года | сын [1] |
04 | Скиба Павел Никифоров: 20 лет | сын [1] |
05 | Скиба Иван Никифоров: 30 лет | сын [1] |
06 | Скиба Ульяна Никифорова: 30 лет | жена [5] |
07 | Скиба Иустина Никифорова: 13 лет | дочь [5] |
08 | Скиба Евфросиния Никифорова: 10 лет | дочь [5] |
09 | Скиба Максим Никифоров: 7 лет | сын [5] |
10 | Скиба Василий Никифоров: 4 года | сын [5] |
11 | Скиба Мария Никифорова: 1 год | дочь [5] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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