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Параскева Зеновиева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Параскева Зеновиева
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
202
Номер в семье
6
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 27(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 202
02 | Зеновий Павлов: 38 лет | сын [1] |
03 | Стефанида: 37 лет | жена [2] |
04 | Стефан Зеновиев: 15 лет | сын [2] |
05 | Екатерина Зеновиева: 13 лет | дочь [2] |
06 | Параскева Зеновиева: 9 лет | дочь [2] |
07 | Иосиф Зеновиев: 3 года | сын [2] |
08 | Евгения Зеновиева: 1 год | дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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