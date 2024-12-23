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Семянистый Иван Никитин

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Семянистый Иван Никитин
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
199
Номер в семье
2
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 27(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 199
02 | Семянистый Иван Никитин: 29 лет | сын [1] |
03 | Семянистая Пелагия : 29 лет | жена [2] |
04 | Семянистый Роман Иванов: 11 лет | сын [2] |
05 | Семянистый Никифор Иванов: 8 лет | сын [2] |
06 | Семянистая Евдокия Иванова: 6 лет | дочь [2] |
07 | Семянистый Михаил Иванов: 4 года | сын [2] |
08 | Семянистая Агрипина Иванова: 2 года | дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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