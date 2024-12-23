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Горбач Иван Леонтьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Горбач Иван Леонтьев
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1771
Родственная связь
глава
Номер семьи
194
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 194
01 | Горбач Иван Леонтьев: 45 лет | крестьянин - глава |
Примечание: Крестьяне господина Губернского секретаря Ивана Базильевича хутора Софиевки
Дополнительная информация в записи
Крестьяне господина Губернского секретаря Ивана Базильевича хутора Софиевки
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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