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Шегеда Лаврентий Павлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Шегеда Лаврентий Павлов
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1808
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
191
Номер в семье
6
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 27
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 191
02 | Шегеда Домникия : 51 год | жена [1] |
03 | Шегеда Корней Васильев: 9 лет | сын [1] |
04 | Шегеда Павел Васильев: 28 лет | сын [1] |
05 | Шегеда Марфа : 26 лет | жена [4] |
06 | Шегеда Лаврентий Павлов: 8 лет | сын [4] |
07 | Шегеда Мария Павлова: 4 года | дочь [4] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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