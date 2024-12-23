Шегеда Корней Васильев
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Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Шегеда Корней Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 191
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Софиевка
- Место события
- х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 27
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 191
02 | Шегеда Домникия : 51 год | жена [1] |
03 | Шегеда Корней Васильев: 9 лет | сын [1] |
04 | Шегеда Павел Васильев: 28 лет | сын [1] |
05 | Шегеда Марфа : 26 лет | жена [4] |
06 | Шегеда Лаврентий Павлов: 8 лет | сын [4] |
07 | Шегеда Мария Павлова: 4 года | дочь [4] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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