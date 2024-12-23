Деркач Мария Стефанова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Деркач Мария Стефанова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 189
- Номер в семье
- 7
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- х. Софиевка
- Место события
- х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 26(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 189
01 | Деркач Стефан Иванов: 43 года | крестьянин - глава |
02 | Деркач Ирина Петрова: 41 год | жена [1] |
03 | Деркач Николай Стефанов: 19 лет | сын [1] |
04 | Деркач Тимофей Стефанов: 16 лет | сын [1] |
05 | Деркач Елена Стефанова: 13 лет | дочь [1] |
06 | Деркач Настасия Стефанова: 10 лет | дочь [1] |
07 | Деркач Мария Стефанова: 1 год | дочь [1] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Олесей Черненко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.