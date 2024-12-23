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Деркач Николай Стефанов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Деркач Николай Стефанов
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1797
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
189
Номер в семье
3
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 26(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 189
01 | Деркач Стефан Иванов: 43 года | крестьянин - глава |
02 | Деркач Ирина Петрова: 41 год | жена [1] |
03 | Деркач Николай Стефанов: 19 лет | сын [1] |
04 | Деркач Тимофей Стефанов: 16 лет | сын [1] |
05 | Деркач Елена Стефанова: 13 лет | дочь [1] |
06 | Деркач Настасия Стефанова: 10 лет | дочь [1] |
07 | Деркач Мария Стефанова: 1 год | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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