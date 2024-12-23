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Семянистый Михаил Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Семянистый Михаил Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
188
Номер в семье
6
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 26(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 188
02 | Семянистая Елена : 55 лет | жена [1] |
03 | Семянистый Иван Максимов: 26 лет | сын [1] |
04 | Семянистая Агрипина : 26 лет | жена [3] |
05 | Семянистый Андрей Иванов: 5 лет | сын [3] |
06 | Семянистый Михаил Иванов: 3 года | сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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