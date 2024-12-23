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Овчаренко Васса Федорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Овчаренко Васса Федорова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
186
Номер в семье
3
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 26(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 186
02 | Овчаренко Евдокия Фомина: 51 год | жена [1] |
03 | Овчаренко Васса Федорова: 15 лет | дочь [1] |
04 | Овчаренко София Федорова: 10 лет | дочь [1] |
05 | Овчаренко Петр Федоров: 6 лет | сын [1] |
06 | Овчаренко Иван Федоров: 27 лет | сын [1] |
07 | Овчаренко Марфа : 18 лет | жена [6] |
08 | Овчаренко Павел Иванов: 4 года | сын [6] |
09 | Овчаренко Семен Федоров: 24 года | сын [1] |
10 | Овчаренко Евгения : 23 года | жена [9] |
11 | Овчаренко Марфа Семенова: 3 года | дочь [9] |
12 | Овчаренко Аникий Семенов: 1 год | сын [9] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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