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Шевченко Кирик Игнатов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Шевченко Кирик Игнатов
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1798
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
183
Номер в семье
3
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 26
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 183
02 | Шевченко Матрона Антонова: 43 года | жена [1] |
03 | Шевченко Кирик Игнатов: 18 лет | сын [1] |
04 | Шевченко Евфросиния Игнатова: 13 лет | дочь [1] |
05 | Шевченко Кондрат Игнатов: 8 лет | сын [1] |
06 | Шевченко Тимофей Игнатов: 6 лет | сын [1] |
07 | Шевченко Федор Игнатов: 4 года | сын [1] |
08 | Шевченко Михаил Игнатов: 3 года | сын [1] |
09 | Шевченко Анна Игнатова: 2 года | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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