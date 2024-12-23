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Бокун Параскева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Бокун Параскева
Пол
жен
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1777
Родственная связь
жена [4]
Номер семьи
177
Номер в семье
5
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
х. Софиевка
Место события
х. Софиевка, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 25(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 177
02 | Бокун Евфимия Игнатова: 18 лет | жена [1] |
03 | Бокун Евдокия Каленникова: 2 года | дочь [1] |
04 | Бокун Сергей Григорьев: 35 лет | брат [1] |
05 | Бокун Параскева : 39 лет | жена [4] |
06 | Бокун Григорий Сергеев: 13 лет | сын [4] |
07 | Бокун Иван Сергеев: 10 лет | сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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