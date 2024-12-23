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Мынец Тимофей Михайлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Мынец Тимофей Михайлов
Пол
муж
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
глава
Номер семьи
170
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 25(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 170
01 | Мынец Тимофей Михайлов: 24 года | крестьянин - глава |
Примечание: Крестьяне господина капитана Халетина в селе Жерноклевы жительствующие
Дополнительная информация в записи
Крестьяне господина капитана Халетина в селе Жерноклевы жительствующие
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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