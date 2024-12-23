Андреенко Николай Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреенко Николай Алексеев

Андреенко Николай Алексеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Андреенко Николай Алексеев
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1802
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
130
Номер в семье
6
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 130
02 | Андреенко Ирина Иванова: 58 лет | жена [1] |
03 | Андреенко Иван Захариев: 14 лет | сын [1] |
04 | Андреенко Алексей Захариев: 38 лет | сын [1] |
05 | Андреенко Феодора : 31 год | жена [3] |
06 | Андреенко Николай Алексеев: 14 лет | сын [3] |
07 | Андреенко Василий Алексеев: 2 года | сын [3] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.