Андреенко Ирина Иванова
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Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Андреенко Ирина Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 58
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 130
- Номер в семье
- 2
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 23(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 130
02 | Андреенко Ирина Иванова: 58 лет | жена [1] |
03 | Андреенко Иван Захариев: 14 лет | сын [1] |
04 | Андреенко Алексей Захариев: 38 лет | сын [1] |
05 | Андреенко Феодора : 31 год | жена [3] |
06 | Андреенко Николай Алексеев: 14 лет | сын [3] |
07 | Андреенко Василий Алексеев: 2 года | сын [3] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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