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Пустовар Мелания Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Пустовар Мелания Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1802
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
125
Номер в семье
4
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 23(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 125
02 | Пустовар Петр Стефанов: 31 год | сын [1] |
03 | Пустовар Акилина Антонова: 42 года | жена [2] |
04 | Пустовар Мелания Петрова: 14 лет | дочь [2] |
05 | Пустовар Параскева Петрова: 12 лет | дочь [2] |
06 | Пустовар Илья Петров: 12 лет | сын [2] |
07 | Пустовар Ксения Петрова: 3 года | дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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