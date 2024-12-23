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Пасечный Радион Григорьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Пасечный Радион Григорьев
Пол
муж
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1767
Родственная связь
глава
Номер семьи
123
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 23(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 123
01 | Пасечный Радион Григорьев: 49 лет | крестьянин - глава |
Примечание: Крестьяне господина Лесеневича в селе Жерноклевы жительствующие
Дополнительная информация в записи
Крестьяне господина Лесеневича в селе Жерноклевы жительствующие
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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