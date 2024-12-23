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Паламаренко Мария Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Паламаренко Мария Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1788
Родственная связь
жена [6]
Номер семьи
117
Номер в семье
7
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 117
01 | Паламаренко Василь Осипов: 39 лет | казак - глава |
02 | Паламаренко Феодосия Яковлева: 35 лет | жена [1] |
03 | Паламаренко Семен Васильев: 15 лет | сын [1] |
04 | Паламаренко Ксения Васильева: 8 лет | дочь [1] |
05 | Паламаренко Мария Васильева: 1 год | дочь [1] |
06 | Паламаренко Андрей Васильев: 28 лет | сын [1] |
07 | Паламаренко Мария Васильева: 28 лет | жена [6] |
08 | Паламаренко Пелагия Васильева: 1 год | дочь [6] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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