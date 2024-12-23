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Иосиф

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Иосиф
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
племянник [1]
Номер семьи
112
Номер в семье
5
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 22(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 112
01 | Третьяк Даниил Савин: 31 год | казак - глава |
02 | Третьяк Евфросиния : 30 лет | жена [1] |
03 | Третьяк Мария Данилова: 11 лет | дочь [1] |
04 | Третьяк Алексей Данилов: 4 года | сын [1] |
05 | Иосиф : 15 лет | племянник [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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