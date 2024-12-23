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Падалка Евтихий Никифоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Падалка Евтихий Никифоров
Пол
муж
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1770
Родственная связь
глава
Номер семьи
108
Номер в семье
1
Сословие
казак
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 22(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 108
01 | Падалка Евтихий Никифоров: 46 лет | казак - глава |
02 | Падалка Агафия Евсеева: 37 лет | жена [1] |
03 | Падалка Николай Евтихиев: 15 лет | сын [1] |
04 | Падалка Василий Евтихиев: 11 лет | сын [1] |
05 | Падалка Федор Евтихиев: 7 лет | сын [1] |
06 | Падалка Григорий Евтихиев: 1 год | сын [1] |
07 | Падалка Михаил Евтихиев: 17 лет | сын [1] |
08 | Падалка Ксения Лукьянова: 21 год | жена [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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