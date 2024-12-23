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Перехрист Евдокия

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Перехрист Евдокия
Пол
жен
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1795
Родственная связь
жена [5]
Номер семьи
107
Номер в семье
6
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 107
01 | Перехрист Григорий Васильев: 57 лет | казак - глава |
02 | Перехрист Пелагия : 40 лет | жена [1] |
03 | Перехрист Ирина Григорьева: 16 лет | дочь [1] |
04 | Перехрист Иван Григорьев: 8 лет | сын [1] |
05 | Перехрист Василь Григорьев: 22 года | сын [1] |
06 | Перехрист Евдокия : 21 год | жена [5] |
07 | Перехрист Евстрат Васильев: 1 год | сын [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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