Зайка Андрей Евстратов
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Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Зайка Андрей Евстратов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 103
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 22
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 103
01 | Зайка Евстрат Стефанов: 39 лет | казак - глава |
02 | Зайка Параскева : 39 лет | жена [1] |
03 | Зайка Параскева Евстратова: 20 лет | дочь [1] |
04 | Зайка Андрей Евстратов: 18 лет | сын [1] |
05 | Зайка Домникия Евстратова: 13 лет | дочь [1] |
06 | Зайка Пелагия Евстратова: 10 лет | дочь [1] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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