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Зайка Параскева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Зайка Параскева
Пол
жен
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1777
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
103
Номер в семье
2
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 103
01 | Зайка Евстрат Стефанов: 39 лет | казак - глава |
02 | Зайка Параскева : 39 лет | жена [1] |
03 | Зайка Параскева Евстратова: 20 лет | дочь [1] |
04 | Зайка Андрей Евстратов: 18 лет | сын [1] |
05 | Зайка Домникия Евстратова: 13 лет | дочь [1] |
06 | Зайка Пелагия Евстратова: 10 лет | дочь [1] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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