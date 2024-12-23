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Бублик Марина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Бублик Марина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1761
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
100
Номер в семье
2
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 21(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 100
01 | Бублик Андрей Кондратов: 60 лет | казак - глава |
02 | Бублик Марина Иванова: 55 лет | жена [1] |
03 | Бублик Иосиф Андреев: 15 лет | сын [1] |
04 | Бублик Иван Андреев: 18 лет | сын [1] |
05 | Бублик Анна Семенова: 19 лет | жена [5] |
06 | Бублик Параскева Иванова: 1 год | дочь [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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