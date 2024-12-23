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Черненко Марфа Артемова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Черненко Марфа Артемова
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
жена [8]
Номер семьи
99
Номер в семье
9
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 21(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 99
01 | Черненко Иван Стефанов: 53 года | казак - глава |
02 | Черненко Параскева : 44 года | жена [1] |
03 | Черненко Анна Иванова: 15 лет | дочь [1] |
04 | Черненко Никифор Иванов: 13 лет | сын [1] |
05 | Черненко Домникия Иванова: 10 лет | дочь [1] |
06 | Черненко Прокофей Иванов: 8 лет | сын [1] |
07 | Черненко Татьяна Иванова: 6 лет | дочь [1] |
08 | Черненко Роман Иванов: 26 лет | сын [1] |
09 | Черненко Марфа Артемова: 24 года | жена [8] |
10 | Черненко Василий Романов: 4 года | сын [8] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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