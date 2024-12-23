Литвиненко Петр Стефанов
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Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Литвиненко Петр Стефанов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 13
- Год рождения вычисленный
- 1803
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 95
- Номер в семье
- 3
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 21(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 95
02 | Литвиненко Евдокия Стефанова: 15 лет | дочь [1] |
03 | Литвиненко Петр Стефанов: 13 лет | сын [1] |
04 | Литвиненко Григорий Стефанов: 26 лет | сын [1] |
05 | Литвиненко Пелагия Моисеева: 24 года | жена [4] |
06 | Литвиненко Никифор Григорьев: 6 лет | сын [4] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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