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Черненко Ульяна Филиппова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Черненко Ульяна Филиппова
Пол
жен
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1774
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
92
Номер в семье
2
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 21
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 92
01 | Черненко Феодосий Петров: 49 лет | казак - глава |
02 | Черненко Ульяна Филиппова: 42 года | жена [1] |
03 | Черненко Петр Феодосиев: 19 лет | сын [1] |
04 | Черненко Мария Феодосиева: 10 лет | дочь [1] |
05 | Черненко Дария Феодосиева: 6 лет | дочь [1] |
06 | Черненко Евдокия Феодосиева: 2 года | дочь [1] |
07 | Черненко Анна Феодосиева: 1 год | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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