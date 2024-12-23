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Черненко Максим Гаврилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Черненко Максим Гаврилов
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
89
Номер в семье
7
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 21
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 89
01 | Черненко Гавриил Емельянов: 35 лет | казак - глава |
02 | Черненко Елена Стефанова: 34 года | жена [1] |
03 | Черненко Татьяна Гаврилова: 14 лет | дочь [1] |
04 | Черненко Павел Гаврилов: 11 лет | сын [1] |
05 | Черненко Петр Гаврилов: 9 лет | сын [1] |
06 | Черненко Кондрат Гаврилов: 6 лет | сын [1] |
07 | Черненко Максим Гаврилов: 4 года | сын [1] |
08 | Черненко Ирина Гаврилова: 2 года | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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