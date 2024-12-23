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Черненко Домникия Тарасова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Черненко Домникия Тарасова
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1781
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
87
Номер в семье
2
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 21
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 87
01 | Черненко Петр Осипов: 35 лет | казак - глава |
02 | Черненко Домникия Тарасова: 35 лет | жена [1] |
03 | Черненко Михаил Петров: 13 лет | сын [1] |
04 | Черненко Григорий Петров: 13 лет | сын [1] |
05 | Черненко Тимофей Петров: 11 лет | сын [1] |
06 | Черненко Иосиф Петров: 9 лет | сын [1] |
07 | Черненко Павел Петров: 4 года | сын [1] |
08 | Черненко Василий Петров: 2 года | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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