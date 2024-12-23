Белоус Даниил Григорьев
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Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Белоус Даниил Григорьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 79
- Номер в семье
- 4
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 20(об)
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 79
01 | Белоус Григорий Моисеев: 25 лет | казак - глава |
02 | Белоус Марта Карпова: 25 лет | жена [1] |
03 | Белоус Дарья Григорьева: 1 год | дочь [1] |
04 | Белоус Даниил Григорьев: 14 лет | брат [1] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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